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Мурашко сообщил, что в России началось производство нового препарата от COVID-19

Мурашко сообщил, что в России началось производство нового препарата от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в беседе с журналистами, что в стране началось производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших COVID-19.

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