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Аргументы недели

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Шансы Трампа на получение Нобелевской премии в этом году ничтожны

Шансы Трампа на получение Нобелевской премии в этом году ничтожны

9 октября 2026 года будут объявлены имена лауреатов на получение престижнейшей премии этого года. Несмотря на огромное желание Дональда Трампа стать нобелевским лауреатом и получить ее в номинации за достижение успехов в сохранении мира, политологи сходятся во мнении, что вряд ли нынешний президент США удостоится такой чести.

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