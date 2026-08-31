Шансы Трампа на получение Нобелевской премии в этом году ничтожны

9 октября 2026 года будут объявлены имена лауреатов на получение престижнейшей премии этого года. Несмотря на огромное желание Дональда Трампа стать нобелевским лауреатом и получить ее в номинации за достижение успехов в сохранении мира, политологи сходятся во мнении, что вряд ли нынешний президент США удостоится такой чести.