Расчеты САУ «Мста-С» Западного военного округа уничтожают живую силу и бронетехнику ВСУ на Купянском направлении

Расчетами 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» огонь ведется на дальностях до 30 километров. Стрельба может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.
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