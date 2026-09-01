Путин освободил от должности руководителя СК Курской области

Гусев руководил курским СК менее года, ранее работал в Томской области. Смена руководства происходит и в других силовых ведомствах региона.
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