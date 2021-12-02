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ООН бъет тревогу: продовольствие дорожает уже четыре месяца подряд

ООН бъет тревогу: продовольствие дорожает уже четыре месяца подряд

Мировые цены на продовольствие продолжают расти без остановки уже четвертый месяц подряд. Подорожание происходит на фоне активного спроса на пшеницу и молочную продукцию, отмечает продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН FAO.

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