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Газета.ру

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Военный ВСУ заявил об угрозах после призыва выйти на протест против Зеленского

Военный ВСУ заявил об угрозах после призыва выйти на протест против Зеленского

Военнослужащий 41-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тодоров, записавший в своем YouTube-канале видео с призывом выйти на протест в Киеве против президента страны Владимира Зеленского и его власти, заявил, что на него стали давить и угрожать ему.

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