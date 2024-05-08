«Просим не волноваться»: в аэропорту объяснили, почему над Омском кружит самолет. Горожане заметили его вчера - он облетал несколько округов.
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«Просим не волноваться»: в аэропорту объяснили, почему над Омском кружит самолет. Горожане заметили его вчера - он облетал несколько округов.