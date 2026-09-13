Исследователь с помощью ИИ создал в гараже экспериментальный препарат от шизофрении

О своем проекте Яо рассказал в начале сентября в серии публикаций в X. Исследователь, имеющий степень PhD Гарвардского университета и занимающийся computational biology, показал флакон с полученным веществом и описал процесс его разработки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЕГ Храните биткоины ...
- ЦА В Финляндии подкл...
- Различия в успева...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым