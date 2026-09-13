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Исследователь с помощью ИИ создал в гараже экспериментальный препарат от шизофрении

Исследователь с помощью ИИ создал в гараже экспериментальный препарат от шизофрении

О своем проекте Яо рассказал в начале сентября в серии публикаций в X. Исследователь, имеющий степень PhD Гарвардского университета и занимающийся computational biology, показал флакон с полученным веществом и описал процесс его разработки.

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