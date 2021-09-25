Медвежий уголДети и семья"ПОЗОРИЩЕ": СИМОНЬЯН ПОТРЕБОВАЛА ЗАПРЕТИТЬ ИЗЫМАТЬ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ ЗА БЕДНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян потребовала запретить изымать детей из семей за бедность родителей.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМММЛюбой, покушающийся на ребенка, какими бы благими намерениями это не объяснялось, должен отвечать за свое преступление своей жизнью! Педофилы из органов опеки должны СИДЕТЬ! Желательно пожизненно. Деньги, которые собирались они заработать на ребенке, должны отдаваться пострадавшим за счет оных педофилов!!!Султанов СМОрганы Опеки надо обязать помогать Добропорядочныи родителям, а не действовать как карательная организация по вымышленному поводу отбирать детей.Эта Организация ныне не соответствует нравственности и духовности нынешней развитию России!Здесь только одно-Нужно ликвидировать эту Карательную Организацию, создать Организацию с Человеческим ЛицомАлександр КловоА кто у нас главный в стране? Даже неудобно такое обсуждать! Где хозяин?АЦАлексей ЦветковЮвенальщики добрались и до России. Граждане будьте бдительны!Комментировать
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