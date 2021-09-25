Медвежий угол

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"ПОЗОРИЩЕ": СИМОНЬЯН ПОТРЕБОВАЛА ЗАПРЕТИТЬ ИЗЫМАТЬ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ ЗА БЕДНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

"ПОЗОРИЩЕ": СИМОНЬЯН ПОТРЕБОВАЛА ЗАПРЕТИТЬ ИЗЫМАТЬ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ ЗА БЕДНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян потребовала запретить изымать детей из семей за бедность родителей.

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ММ
Любой, покушающийся на ребенка, какими бы благими намерениями это не объяснялось, должен отвечать за свое преступление своей жизнью! Педофилы из органов опеки должны СИДЕТЬ! Желательно пожизненно. Деньги, которые собирались они заработать на ребенке, должны отдаваться пострадавшим за счет оных педофилов!!!
Султанов СМ
Органы Опеки надо обязать помогать Добропорядочныи родителям, а не действовать как карательная организация по вымышленному поводу отбирать детей.Эта Организация ныне не соответствует нравственности и духовности нынешней развитию России!Здесь только одно-Нужно ликвидировать эту Карательную Организацию, создать Организацию с Человеческим Лицом
Александр Клово
А кто у нас главный в стране? Даже неудобно такое обсуждать! Где хозяин?
Алексей Цветков
Ювенальщики добрались и до России. Граждане будьте бдительны!

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