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Сын Инны Чуриковой спустя три года после её ухода: почему он выбрал совсем другую жизнь

Сын Инны Чуриковой спустя три года после её ухода: почему он выбрал совсем другую жизнь

Почему спустя годы после смерти Инны Чуриковой её памятник так и не появился на могиле? Казалось бы, решение должно быть очевидным: актриса десятилетиями была одной из главных звёзд «Ленкома», а театр сам предложил установить ей памятник.

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