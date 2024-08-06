Петербуржцы серебряного возраста продолжают тренироваться, соревноваться и побеждать

Об этом рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь Председатель комитета по физической культуре и спорту Петербурга Антон Шантырь поделился в эфире телеканала «Санкт-Петербург» историей о том, как жители города серебряного возраста продолжают вести активный образ жизни.