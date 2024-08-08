Олимпиада-2024. Футбол. Марокко сыграет с Египтом в матче за 3-е место

Сборная Марокко сыграет с Египтом в матче за 3-е место. Париж-2024 Олимпийский футбольный турнир Матч за 3-е место Египет U-23 Египет – Марокко U-23 Марокко Дата проведения 8 августа, 18:00, «Стад ля Божуар» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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