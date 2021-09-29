Парадом на центральной площади и салютом отметят юбилей 5-й армии в Уссурийске

В Уссурийске 16 октября отметят 80-летний юбилей 5-й армии. В честь праздника на центральной площади города организуют парад и театрализованное представление, а вечером запустят фейерверк, сообщает ИА UssurMedia.
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