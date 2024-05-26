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Закон и Порядок

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Зеленский предполагает в интервью NYT, что Россия вторглась в Украину по договоренности с западными странами

Зеленский предполагает в интервью NYT, что Россия вторглась в Украину по договоренности с западными странами

"Зеленский признает, что Путин начал полномасштабную войну против Украины после соглашений с другими странами, но считает, что такой вариант был бы "полным предательством": "Он неадекватен или он знал, что так и будет".

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Комментарии
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Андрей
зелебоб разбирается в кокосе и членом на пианино, всё остальное не для него
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12 час.

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