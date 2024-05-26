Зеленский предполагает в интервью NYT, что Россия вторглась в Украину по договоренности с западными странами

"Зеленский признает, что Путин начал полномасштабную войну против Украины после соглашений с другими странами, но считает, что такой вариант был бы "полным предательством": "Он неадекватен или он знал, что так и будет".
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