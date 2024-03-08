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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романов забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ. В трех первых сезонах в лиге на счету защитника было 6 голов в регулярках

Романов забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ. В трех первых сезонах в лиге на счету защитника было 6 голов в регулярках

Защитник «Айлендерс» отличился в игре регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (7:2).  На счету 24-летнего россиянина стало 16 (7+9) очков в 61 матче в текущем сезоне при полезности «+17».

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