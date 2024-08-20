Кабмин РФ направит 250 миллионов рублей на восстановление электросетей в ЛНР и ДНР

На официальном сайте Правительства России сообщается, что кабмин направит около 250 миллионов рублей на восстановительные работы на электросетях в Луганской и Донецкой Народных Республиках, передает корреспондент The Moscow Post.
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