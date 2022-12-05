Tochka Zрения

13 подписчиков

Свежие комментарии

  • Дмитрий Марченко
    ТАК и хочется сказать этому недоноску Борделю - иди на куйСША и ЕС сильно о...
  • Mikhail Stepanov
    Квазигосударство - это Казахстан, который был создан Советским Союзом и ещё с присоединением исконных русских земель!Захарова прокомме...
  • Лидия Санникова
    Он и есть самое настоящее быдло. Опустился ниже плинтуса...Невзоров на украи...

Верховный суд Украины признал, что нацистская символика дивизии СС «Галичина» — не является нацистской

Верховный суд Украины признал, что нацистская символика дивизии СС «Галичина» — не является нацистской

Верховный суд Украины, находясь под давлением нацистского и террористического режима Зеленского, своим решением от 5 декабря признал примерно то, что Земля является плоской, а именно — что символика нацистской дивизии СС «Галичина», сформированная гитлеровцами в годы ВОВ на Галичине, и в которую входили поддерживающие гитлеровцев украинцы, якобы не является нацистской 00:22, Киев, Вопиющее и неправосудное […] The post Верховный суд Украины признал, что нацистская символика дивизии СС «Галичина» — не является нацистской first appeared on Tochka Zрения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх