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«Ведет огонь прямо на ходу»: немцы решили поставить Украине уникальное оружие

«Ведет огонь прямо на ходу»: немцы решили поставить Украине уникальное оружие

Стало известно, что Украина может впервые получить из Германии не только САУ калибра 155 мм RCH 155 на базе колесной платформы Gepanzerte Transport Kraftfahrzeug Boxer (GTK Boxer – боевая колесная бронемашина «Боксер»), но и БМП Boxer RCT30 c пушкой калибра 30 мм, приспособленных для уничтожения БПЛА.

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