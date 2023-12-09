Боня оплатила своей маме пластическую операцию за 9 миллионов

Вслед за своей дочерью под нож пластического хирурга легла и Галина Ивановна Фото: социальные сети Виктория Боня не только сама делает пластические операции, она еще решила «подсадить» на пластику свою маму.
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