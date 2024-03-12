Штрафы за плохое состояние дорог предлагают увеличить вдвое

РИА Новости/Алексей Мальгавко В России предлагают вдвое увеличить штрафы за плохое состояние дорог. Законопроект с соответствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях подготовила к внесению в Государственную думу партия ЛДПР, пишут "Известия".
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