Кардиолог раскрыл, каким людям угрожает солнечный удар в первую очередь

Солнечным ударам в первую очередь подвержены дети, пожилые, а также люди с астмой, гепатитом, тахикардией, сахарным диабетом и кардиомиопатией, рассказал кардиолог Видновской КБ Минздрава Московской области Дмитрий Орловский.