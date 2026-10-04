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Защитник ЦСКА Коттон: «Моя девушка – россиянка, постоянно готовит русские блюда. В рационе есть борщ и многое другое»

Канадский защитник ЦСКА Алекс Коттон рассказал, что привык к русской кухне благодаря своей девушке из России, которая регулярно готовит дома национальные блюда.

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