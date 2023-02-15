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Bloomberg: Евросоюз может ввести санкции против Тинькофф-Банка, Альфа-Банка и ФНБ

Bloomberg: Евросоюз может ввести санкции против Тинькофф-Банка, Альфа-Банка и ФНБ

Европейский союз также намерен ввести штрафы до €50 тысяч для физических и до 10% годового оборота для юридических лиц за непредставление данных о замороженных российских активах.

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