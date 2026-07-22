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На Бульваре Красных Зорь полностью обновили освещение

На Бульваре Красных Зорь полностью обновили освещение

В Невском районе завершили замену 74 натриевых светильников на светодиодные. Губернатор Александр Беглов отметил, что новые фонари улучшили видимость пешеходных переходов и сделали передвижение по бульвару комфортнее.

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