На Бульваре Красных Зорь полностью обновили освещение

В Невском районе завершили замену 74 натриевых светильников на светодиодные. Губернатор Александр Беглов отметил, что новые фонари улучшили видимость пешеходных переходов и сделали передвижение по бульвару комфортнее.
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