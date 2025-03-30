В парке развлечений проведен рейд после гибели дельфинов

Представители охраны дикой природы и сотрудники правоохранительных органов провели рейд в морском тематическом парке Флориды, где при загадочных обстоятельствах погибло несколько дельфинов, а активисты снимали выживших морских млекопитающих, плавающих в мутно-зеленой воде в крошечных бассейнах.
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