За чем следить инвестору на этой неделе

На наступающей неделе рынок будет отыгрывать пятничное повышение ключевой ставки до 16%. Рынок акций в целом негативно реагирует на ужесточение монетарной политики, поскольку это означает рост долговой нагрузки на корпорации, считают в «БКС Мир Инвестиций».