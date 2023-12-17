За чем следить инвестору на этой неделе

На наступающей неделе рынок будет отыгрывать пятничное повышение ключевой ставки до 16%. Рынок акций в целом негативно реагирует на ужесточение монетарной политики, поскольку это означает рост долговой нагрузки на корпорации, считают в «БКС Мир Инвестиций».
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