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Конец "ливерной колбасы". Шольца ждёт позорный пинок под зад

Конец "ливерной колбасы". Шольца ждёт позорный пинок под зад

23 февраля, в День Красной Армии, Германия будет голосовать на досрочных парламентских выборах. Похоже, всем уже очевидно, что следом за демократами и администрацией Джозефа Байдена последует в утиль канцлер ФРГ Олаф Шольц и его партия – СДПГ.

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