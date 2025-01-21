23 февраля, в День Красной Армии, Германия будет голосовать на досрочных парламентских выборах. Похоже, всем уже очевидно, что следом за демократами и администрацией Джозефа Байдена последует в утиль канцлер ФРГ Олаф Шольц и его партия – СДПГ.