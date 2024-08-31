Близкая Арктика: что посмотреть в Архангельской области

Архангельская область — одна из красивейших в России. Летом здесь можно увидеть белые ночи и искупаться в Белом море, осенью — снять уютный домик в глэмпинге на берегу и порыбачить, а зимой — увидеть северное сияние и согреться горячей ухой в ресторанах.