Молдавия обвиняет Россию в срыве поставок энергоресурсов в Приднестровье

Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский обвинил Молдавию в блокировке поставок энергоресурсов в Приднестровье, утверждая, что она необоснованно винит в этом Россию, которая предприняла все меры для осуществления поставок через "Молдовгаз".