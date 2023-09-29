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Политолог Светов: Судьба Карабаха зависит от его статуса в составе Азербайджана

В беседе с «Вечерняя Москва» политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что будет с жителями Нагорного Карабаха после установления власти Азербайджана.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Какой может быть статус у брошенных на произвол судьбы людей? Жить комфортно среди националистов-нацистов не получится!
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11 час.
лина любимцева
Да какой там &quot;статус&quot; может быть у  Карабаха теперь? ТОЛЬКО просто &quot;территория Азербайджана&quot;... И ВСЕ!
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8 час.
лл
лина любимцева
Правильно армяне делают, что уходят из Карабаха (СПАСИБО ПАШИНЯНУ!!). А то их ВЫРЕЖУТ, КАК ВЫРЕЗАЛИ АРМЯН В БАКУ в 90-е годы!! Запросто!! И никого там не осудили, и никого не обвинили.
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8 час.

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