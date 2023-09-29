Политолог Светов: Судьба Карабаха зависит от его статуса в составе Азербайджана

Владимир Соловьев Какой может быть статус у брошенных на произвол судьбы людей? Жить комфортно среди националистов-нацистов не получится!

лина любимцева Да какой там "статус" может быть у Карабаха теперь? ТОЛЬКО просто "территория Азербайджана"... И ВСЕ!