Почему важно употреблять достаточное количество воды

Вода — это неотъемлемая часть нашего организма. Она составляет около 60% массы взрослого человека. Но почему так важно употреблять достаточное количество воды? Преимущества: Улучшение обмена веществ: Вода помогает организму адекватно усваивать пищу и выделять шлаки.
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