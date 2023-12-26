На Украине в Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации

В Верховную раду Украину внесли законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Он предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов, выезд из страны и другое.
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