Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Украине в Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации

На Украине в Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации

В Верховную раду Украину внесли законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Он предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов, выезд из страны и другое.

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