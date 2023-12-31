Россия по итогам уходящего года поразила весь Запад Уходящий 2023 год, безусловно войдет в историю, как год, в котором были разрушены все стереотипы и стерты казалось бы незыблемые постулаты.
"Пока весь мир загибается, эти русские лопают икру ложками"
Комментарии
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Сергей
Я, как и многие россияне, вот тоже объелся красной икрой до тошноты и захотелось курятинки. Но поскольку она очень дорогая, купил цыпленка. Но корм для него тоже дорогой. Поэтому решил откармливать его красной икрой. Мне посоветовали, что бы курятина потом не воняла рыбой, вымочить мясо в коньяке. Так и сделаю. Коньяк придется потом конечно вылить. Но не беда. Буду пить исконно русский напиток - самогон. С Новым годом всех!
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2 час.
Анатолий Остин
Икра красная подешевела в этом году.
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1 час.
NM
Nelya Muhametshina
Всех россиян поздравляю с НОВЫМ ГОДОМ ! Пусть процветает РОССИЯ всем врагам назло!
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40 мин.
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