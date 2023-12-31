"Пока весь мир загибается, эти русские лопают икру ложками"

Сергей

Я, как и многие россияне, вот тоже объелся красной икрой до тошноты и захотелось курятинки. Но поскольку она очень дорогая, купил цыпленка. Но корм для него тоже дорогой. Поэтому решил откармливать его красной икрой. Мне посоветовали, что бы курятина потом не воняла рыбой, вымочить мясо в коньяке. Так и сделаю. Коньяк придется потом конечно вылить. Но не беда. Буду пить исконно русский напиток - самогон. С Новым годом всех!