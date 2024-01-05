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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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YouTube удалил каналы Дениса Казанского, Акула, Сибсканы и медиаклуба «Чисто Питер» из-за рекламы букмекеров

https://www.sports.ru/bet/1115751122-youtube-udalil-kanaly-d.?YouTube начал удалять каналы спортивных блогеров из России, которые когда-либо рекламировали букмекеров.

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