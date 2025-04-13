Виталий Милонов предложил увеличить госпошлину за развод до 100 тысяч рублей

В Госдуме предложили ввести госпошлину 100 тысяч рублей за развод, сейчас размер пошлины за расторжение брака составляет 5 тысяч рублей с каждого супруга Заместитель председателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов выдвинул новые предложения, которые, по его мнению, в случае их принятия, положительно скажутся на укреплении института семьи.