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В России осудят латвийского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

В России осудят латвийского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

В Донецке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу отношении 34-летнего гражданина Латвийской Республики Александра Сверчкова, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника.

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