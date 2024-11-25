В России осудят латвийского наемника за участие в боях на стороне ВСУ

В Донецке прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу отношении 34-летнего гражданина Латвийской Республики Александра Сверчкова, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника.
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