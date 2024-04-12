Скрытая реальность Кейт Миддлтон и принца Уильяма: астрологический анализ Елена ГалицкаяПавел Андреев, астропсихолог, рассматривает скрытые аспекты жизни принца Уильяма и Кейт Миддлтон, выявляя те «маски», которые они надевают в обществе и в личных отношениях.
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