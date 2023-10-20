Умер министр культуры СССР Василий Захаров, уволивший балерину Майю Плисецкую из Большого театра

Бывший министр культуры СССР ушел из жизни на 90-м году жизни 17 октября.О смерти Василия Захарова и о прощании с ним в предстоящую субботу сообщил Михаил Лавров, внук соратника Захарова Вадима Медведева.
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