Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    На Украине ничего не изменится до тех пор, пока националисты будут  у власти. Эти мерзопакостные нелюди  не имеют даж...Фактор, который о...
  • Влад Владимиров
    Долбить всегда, долбить везде...Пока эти через чур упертые хохлы не поумнеют. Иного нет пути, увы, для их всех... Ли...Выманили на "дист...
  • Серж Южанин
    Картинка с экрана польского ТВ десятилетней давности...Front Populaire: ...

Умер министр культуры СССР Василий Захаров, уволивший балерину Майю Плисецкую из Большого театра

Умер министр культуры СССР Василий Захаров, уволивший балерину Майю Плисецкую из Большого театра

Бывший министр культуры СССР ушел из жизни на 90-м году жизни 17 октября.О смерти Василия Захарова и о прощании с ним в предстоящую субботу сообщил Михаил Лавров, внук соратника Захарова Вадима Медведева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх