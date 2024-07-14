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Смерть подозрительных генералов. В России за два дня таинственно умерли свидетели дела Тимура Иванова

Смерть подозрительных генералов. В России за два дня таинственно умерли свидетели дела Тимура Иванова

(хвосты подчищают?)  В России скоропостижно скончались два человека, связанных с бывшим заместителем минобороны Тимуром Ивановым, которого весной этого года арестовали по делу о взятке.

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Комментарии
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Руслан Техажев
Ждем резкого поворота в деле Иванова в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, то есть отсутствием фактов в деле обвинения в коррупции!
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2 час.
Grandad
Все контакты идут с видеофиксацией для таких свидетелей (должны идти). Разберутся, ежели дадут команду.
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2 час.
КК
Коля Колянов
👍🤣😂
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1 час.

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