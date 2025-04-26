Теракты с биопатогенами в России: Шойгу предупреждает о угрозах со стороны Украины Юлия ЧелкановаСекретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о растущей угрозе терактов, связанных с использованием биопатогенов, которые могут быть применены Украиной в ходе диверсионных действий.
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