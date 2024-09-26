Вперёд в прошлое: сюжетный трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater не раскрыл дату выход...

Вперёд в прошлое: сюжетный трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater не раскрыл дату выхода игрыСтартовавшая на этой неделе выставка Tokyo Game Show 2024 могла стать идеальной площадкой для анонса даты выхода шпионского стелс-экшена Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, но Konami решила ограничиться лишь новым трейлером.