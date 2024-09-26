НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Вперёд в прошлое: сюжетный трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater не раскрыл дату выход...

Вперёд в прошлое: сюжетный трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater не раскрыл дату выход...

Вперёд в прошлое: сюжетный трейлер Metal Gear Solid Delta: Snake Eater не раскрыл дату выхода игрыСтартовавшая на этой неделе выставка Tokyo Game Show 2024 могла стать идеальной площадкой для анонса даты выхода шпионского стелс-экшена Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, но Konami решила ограничиться лишь новым трейлером.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх