О чем может предупредить «дергающийся» глаз: мнение врачей

Научные сотрудники рассказали, о чем предупреждает нервный тик глаза. Как утверждают неврологи, такое заболевание, как миокимия — непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза — может говорить о серьезных нарушениях в работе ЦНС.
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