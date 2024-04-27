Юлиана Княжевская: стрелково-охотничий клуб построят в ТиНАО

Cтрелково-охотничий клуб построят в поселении Клёновское в ТиНАО Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы, объявила о планируемом строительстве клуба, общая площадь которого составит приблизительно три тысячи квадратных метров.