Политика как он...
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Политика как она есть

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Назван день, когда Украина потеряла самые богатые месторождения

Украина лишилась большей части наиболее рентабельных месторождений полезных ископаемых 5 октября 2022 года, когда Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Росконгресса.

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