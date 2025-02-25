Девочку запоили водой до смерти: главное за сутки в Сибири

Космонавт Анна Кукина раскрыла дату следующего полета в космос, гнилая клубника стоит больше 3 тысяч в магазинах Новосибирска, семья назвала младенца Трампом, 10-летнюю сибирячку насмерть запоили водой, минздрав обвинил новосибирцев в создании очередей в поликлиниках, Алтай готовится к паводку, а Кузбасс может получить разрешение экспортировать уголь на Запад.