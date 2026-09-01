Путин высказался о странах, использующих финансы как оружие

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Банк развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должен быть максимально независимым от финансовых систем стран, которые используют финансы как оружие.
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