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ТАСС

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Путин высказался о странах, использующих финансы как оружие

Путин высказался о странах, использующих финансы как оружие

БИШКЕК, 1 сентября. /ТАСС/. Банк развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должен быть максимально независимым от финансовых систем стран, которые используют финансы как оружие.

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