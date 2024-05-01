Китайский авианосец «Фуцзянь» вышел на испытания

Выход на ходовые испытания авианосца «Фуцзянь» (с) Изображение из социальных сетей Новый китайский авианосец «Фуцзянь», оснащённый электромагнитными катапультами, вышел на ходовые испытания в море, покинув кораблестроительную верфь в Шанхае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии