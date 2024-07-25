Путин подписал закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК

Он вступит в силу 1 сентября 2024 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который предоставляет отсрочку от призыва на военную службу сотрудникам прокуратуры, следственных органов и учреждений Следственного комитета.
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