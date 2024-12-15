Украина потребовала извинений от ФИФА за демонстрацию карты с российским Крымом

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий потребовал извинений от Международной федерации футбола (ФИФА) из-за того, что во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, где Крым не является частью Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии