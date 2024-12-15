Украина потребовала извинений от ФИФА за демонстрацию карты с российским Крымом

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий потребовал извинений от Международной федерации футбола (ФИФА) из-за того, что во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, где Крым не является частью Украины.