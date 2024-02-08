«Цирконом» по Боррелю: Россия «ударным пакетом» дезориентировала ПВО противника

Комбинированными ударами по Украине в минувшую среду Россия стремилась дезориентировать ПВО противника, чтобы более мощные ракеты достигли намеченных целей, пишут в своëм последнем отчëте, опубликованном вечером 7 февраля, аналитики Института изучения войны (ISW, штаб-квартира в Вашингтоне).